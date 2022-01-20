Собянин доложил Путину об успехах столицы в сфере развития метро и дорожного строительства

14:15
Вагоны для московского метро и поезда для Московских центральных диаметров (МЦД) закупаются за счет инфраструктурного кредита. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.
"Спасибо огромное за ваше решение, связанное с тем, что вы одобрили инфраструктурный кредит, за счет чего мы закупаем новые вагоны метро и новые поезда для пригородного сообщения, для МЦД. По вашему решению были выделены из ФНБ дополнительные ресурсы РЖД, для того чтобы они вкладывали в Центральный транспортный узел, это позволило динамично дальше его развивать", – сказал мэр Москвы.
Собянин отметил, что в столице на данный момент строятся МЦД-3 и МЦД-4, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2023–2024 годах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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