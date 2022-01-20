Собянин сообщил о готовности инфраструктуры Москвы к проведению "Экспо-2030"

Инфраструктура столицы готова к проведению международной выставки "Экспо-2030". Об этом Сергей Собянин доложил Владимиру Путину.

По словам мэра, будущий павильон планируется расположить около столичного аэропорта Внуково.

Собянин поблагодарил Путина за доверие и поддержку заявки Москвы на проведение "Экспо-2030".

"Конкуренция очень большая: и саудиты, и Южная Корея заявилась, и Италия с Римом, даже Украина. Но поборемся", – сказал мэр.

Также Собянин отметил, что у России есть опыт подготовки к крупным международным мероприятиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.