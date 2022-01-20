Собянин выделил гранты на лечение онкобольных детей по новейшим технологиям

На помощь детям с онкозаболеваниями выделили дополнительные средства. Правительство Москвы направит грант на 462 миллиона рублей на лечение детей по новейшим методикам.

346 миллионов рублей получит Морозовская детская городская больница и еще 116 миллионов рублей – Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого. Постановление подписал Сергей Собянин.

Благодаря грантам, выделенным ранее, в последние три года удалось в 6,5 раза увеличить количество операций для больных детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.