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20 января 2020, 12:15

Мэр Москвы

Собянин открыл второй участок проспекта Генерала Дорохова

Собянин открыл второй участок проспекта Генерала Дорохова

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Сергей Собянин открыл движение по проспекту Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

"Сегодня запускаем второй этап от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Надеюсь, что до конца года закончим проект в целом до ТТК. Так что от МКАД до ТТК будет новая вылетная магистраль в Москву", – сказал мэр.

Название новой магистрали выбрали москвичи. С 28 августа по 18 сентября 2019 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование по поводу названия Южного дублера Кутузовского проспекта. В электронном голосовании приняли участие 149 110 человек. Из них 60,86 процента поддержали название "проспект Генерала Дорохова". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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