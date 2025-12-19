Собянин: еще две площадки в Москве получили статус технопарка

Еще две площадки в Москве – "Медтех-Москва" и "Дом легпрома" – получили статус технопарка, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Медтех-Москва" занимается разработкой новых биомедицинских технологий, поиском и внедрением инноваций в столичное здравоохранение. Сейчас в нем находятся порядка 40 компаний-резидентов.

В свою очередь, технопарк "Дом легпрома" расположен в Донском районе. В нем 17 компаний-резидентов проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также внедряют передовые технологии в легкую промышленность.

