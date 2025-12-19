Собянин: более 1 350 км воздушных линий убрали под землю в Москве за 10 лет

За последние 10 лет в Москве под землю перенесли более 1 350 километров воздушных линий электропередачи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере MAX.

Сначала кабели убрали на центральных улицах, а затем перешли на остальные, включая вылетные магистрали. В этом году проект охватил Профсоюзную улицу, проспекты 60-летия Октября, Волгоградский и Академика Сахарова.

