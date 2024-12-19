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19 декабря, 11:15

Новости

Собянин: каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки

Собянин: каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки

Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном

Новости часа: московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 объекта

Новости часа: в Москве на праздники забронированы более половины гостиничных номеров

Новости часа: больше половины номеров в гостиницах Москвы забронированы на Новый год

Новости часа: более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на праздники

Сергей Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских дворцов бракосочетания

Сергей Собянин: "Зима в Москве" привлекает в столицу большое количество туристов

Новости часа: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

Каждое 11-е столичное предприятие из почти 900 тысяч воспользовалось мерами поддержки для бизнеса в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, столица первая в России запустила региональные программы льготного кредитования и льготного факторинга для приоритетных отраслей науки – производства, IT и креативных индустрий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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