Собянин: каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки

Каждое 11-е столичное предприятие из почти 900 тысяч воспользовалось мерами поддержки для бизнеса в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, столица первая в России запустила региональные программы льготного кредитования и льготного факторинга для приоритетных отраслей науки – производства, IT и креативных индустрий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.