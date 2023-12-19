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Новости

19 декабря, 20:00

Безопасность

Новости часа: в Москве одобрили 55 проектов комплексного развития территорий

Новости часа: в Москве одобрили 55 проектов комплексного развития территорий

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в столице

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: Собянин рассказал о новых столичных предприятиях

Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве одобрили и реализуют 55 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 733 гектаров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В МЧС призвали москвичей не оставлять новогодние украшения включенными на ночь. Специалисты напомнили, что украшать дома необходимо только заводскими гирляндами со знаками сертификации.

Российские ученые готовы создать "вакцины-консервы" на случай пандемии. Об этом рассказали в Центре имени Гамалеи.

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