Новости часа: в Москве одобрили 55 проектов комплексного развития территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве одобрили и реализуют 55 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 733 гектаров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В МЧС призвали москвичей не оставлять новогодние украшения включенными на ночь. Специалисты напомнили, что украшать дома необходимо только заводскими гирляндами со знаками сертификации.

Российские ученые готовы создать "вакцины-консервы" на случай пандемии. Об этом рассказали в Центре имени Гамалеи.