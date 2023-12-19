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Новости

19 декабря, 18:30

Общество

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в столице

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в столице

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: Собянин рассказал о новых столичных предприятиях

Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Собянин: эндоцентр в МКНЦ им Логинова оснастили суперсовременным оборудованием

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти столицы приняли решение о комплексном развитии территорий в Перово и Фили-Давыдково. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Из-за дождя сугробы в Москве значительно уменьшатся, но с воскресенья возобновят рост. О погодных изменениях сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Мемориальная доска герою Советского Союза Николаю Антошкину появилась на улице Достоевского. Об этом решении сообщили в Мосгорнаследии.

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