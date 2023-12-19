Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти столицы приняли решение о комплексном развитии территорий в Перово и Фили-Давыдково. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Из-за дождя сугробы в Москве значительно уменьшатся, но с воскресенья возобновят рост. О погодных изменениях сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Мемориальная доска герою Советского Союза Николаю Антошкину появилась на улице Достоевского. Об этом решении сообщили в Мосгорнаследии.