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Новости

19 декабря, 18:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: Собянин рассказал о новых столичных предприятиях

Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Собянин: эндоцентр в МКНЦ им Логинова оснастили суперсовременным оборудованием

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Диагностика новообразований на ранних стадиях увеличилась более чем в два раза с открытием эндоцентров в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С 3 по 8 января закроют участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская". Об этом сообщил Дептранс.

Костюмированный "Парад планет" проведут на катке ВДНХ 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

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