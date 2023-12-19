Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Диагностика новообразований на ранних стадиях увеличилась более чем в два раза с открытием эндоцентров в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С 3 по 8 января закроют участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская". Об этом сообщил Дептранс.

Костюмированный "Парад планет" проведут на катке ВДНХ 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.