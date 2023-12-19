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Новости

19 декабря, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новых столичных предприятиях

Новости часа: Собянин рассказал о новых столичных предприятиях

Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Собянин: эндоцентр в МКНЦ им Логинова оснастили суперсовременным оборудованием

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал об открытии новых столичных предприятий

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежегодно в Москве открывают до 50 средних и крупных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще две московские больницы перешли на безбумажный формат работы. Об этом рассказал департамент здравоохранения.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в столичном регионе до полудня четверга, 21 декабря. О погодных изменениях сообщили в Гидрометцентре.

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