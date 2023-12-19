Новости часа: Собянин рассказал о новых столичных предприятиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежегодно в Москве открывают до 50 средних и крупных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще две московские больницы перешли на безбумажный формат работы. Об этом рассказал департамент здравоохранения.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в столичном регионе до полудня четверга, 21 декабря. О погодных изменениях сообщили в Гидрометцентре.