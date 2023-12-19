19 декабря, 16:00Общество
Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за резкой оттепели. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 24 декабря. Об изменениях предупредил Дептранс.