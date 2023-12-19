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Новости

Новости

19 декабря, 16:00

Общество

Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года

Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Собянин: эндоцентр в МКНЦ им Логинова оснастили суперсовременным оборудованием

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал об открытии новых столичных предприятий

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за резкой оттепели. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 24 декабря. Об изменениях предупредил Дептранс.

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