Новости часа: еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 17 центров московского долголетия откроют в столице до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за резкой оттепели. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 24 декабря. Об изменениях предупредил Дептранс.