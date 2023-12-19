Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К концу 2023 года в столице будут работать 120 центров московского долголетия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Технополис "Москва" стал лидером Национального рейтинга особых экономических зон России. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до полудня четверга, 21 декабря. Гидрометцентр также сообщил, что в столице и Московской области введены предупреждения из-за налипания мокрого снега и гололеда – до 21:00 19 декабря, из-за ветра – до 23:00 19 декабря.