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Новости

Новости

19 декабря, 15:00

Общество

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Новости часа: к концу года в столице будут работать 120 центров московского долголетия

Собянин: эндоцентр в МКНЦ им Логинова оснастили суперсовременным оборудованием

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал об открытии новых столичных предприятий

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр – Собянин

Москва переживает промышленный бум – Сергей Собянин

Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К концу 2023 года в столице будут работать 120 центров московского долголетия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Технополис "Москва" стал лидером Национального рейтинга особых экономических зон России. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до полудня четверга, 21 декабря. Гидрометцентр также сообщил, что в столице и Московской области введены предупреждения из-за налипания мокрого снега и гололеда – до 21:00 19 декабря, из-за ветра – до 23:00 19 декабря.

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