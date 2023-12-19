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Новости

19 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал об открытии новых столичных предприятий

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр – Собянин

Москва переживает промышленный бум – Сергей Собянин

Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

"Мой район. Навигатор": Собянин ввел допгарантию по поддержке исследований лекарств

Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На выставке-форуме "Россия" началась программа "Новый год в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Социальные координаторы начали работу еще в четырех детских больницах Москвы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Оттепель в Москве закончится в начале следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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