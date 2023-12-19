Новости часа: Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На выставке-форуме "Россия" началась программа "Новый год в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Социальные координаторы начали работу еще в четырех детских больницах Москвы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Оттепель в Москве закончится в начале следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.