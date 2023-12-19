Новости часа: Собянин рассказал об открытии новых столичных предприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежегодно в Москве открывают до 50 средних и крупных предприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти три миллиона анализов качества воды провели в Москве с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Интенсивные осадки начнутся в Москве после 15:00 во вторник, 19 декабря. О погодных изменениях сообщили столичные синоптики.