Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января. О закрытии предупредил Дептранс.

Более 170 тысяч человек посетили первую Московскую неделю красоты. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.