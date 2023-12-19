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Новости

19 декабря, 12:00

Общество

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова

В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр – Собянин

Москва переживает промышленный бум – Сергей Собянин

Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

"Мой район. Навигатор": Собянин ввел допгарантию по поддержке исследований лекарств

Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января. О закрытии предупредил Дептранс.

Более 170 тысяч человек посетили первую Московскую неделю красоты. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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