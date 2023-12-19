19 декабря, 12:00Общество
Новости часа: новый эндоскопический центр открыли в клиническом центре имени Логинова
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января. О закрытии предупредил Дептранс.
Более 170 тысяч человек посетили первую Московскую неделю красоты. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.