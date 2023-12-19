Москва переживает промышленный бум – Сергей Собянин

Объемы промышленного производства в Москве за последние пять лет выросли более, чем в два раза. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. Только в 2023 году заказчики получили продукции почти на 10 триллионов рублей.

Мэр Москвы отметил, что столица находится в лидерах по стране в приборостроении, в том числе медицинского оборудования, в микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии. Также Москва вошла в топ-3 регионов в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.