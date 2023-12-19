Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 08:45

Новости

Москва переживает промышленный бум – Сергей Собянин

Москва переживает промышленный бум – Сергей Собянин

Собянин рассказал о мероприятиях программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

"Мой район. Навигатор": Собянин ввел допгарантию по поддержке исследований лекарств

Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Новости часа: Москва победила в конкурсе на звание "Столица детского туризма" в РФ

Москва победила в конкурсе за звание "Столица детского туризма" – Собянин

Объемы промышленного производства в Москве за последние пять лет выросли более, чем в два раза. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. Только в 2023 году заказчики получили продукции почти на 10 триллионов рублей.

Мэр Москвы отметил, что столица находится в лидерах по стране в приборостроении, в том числе медицинского оборудования, в микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии. Также Москва вошла в топ-3 регионов в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика