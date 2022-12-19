Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

В Москве формируется кластер по строению электромобилей и автокомпонентов. Об этом рассказал Сергей Собянин во время визита на новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей, построенный в Западном Бирюлеве.

Мэр столицы отметил, что новое предприятие будет поставлять автокомпоненты как в российские регионы, так и за границу. Инвестиции в проект составили около трех миллиардов рублей, а на предприятии появилось более 200 рабочих мест. Для производства используется только российское сырье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.