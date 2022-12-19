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Общество

Собянин утвердил индексацию социальных выплат на 10% с 1 января будущего года

Собянин утвердил индексацию социальных выплат на 10% с 1 января будущего года

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В Москве с 1 января на 10% увеличатся социальные выплаты. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, минимальный размер ежемесячной пенсии с городской доплатой поднимется до 23 313 рублей. Новая выплата для школьников, потерявших во время учебы обоих или единственного родителя, увеличится с 13 042 до 14 347 рублей. Больше станут и прочие выплаты.

Речь идет о многодетных семьях и о детях граждан, погибших в терактах, техногенных катастрофах. Кроме того, повышенные суммы будут получать дети и родители погибших военнослужащих, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, студенческие семьи, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и другие льготные категории граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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