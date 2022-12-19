Городской транспорт работал без сбоев, несмотря на сильный снегопад – Собянин

Сергей Собянин заявил, что столичный городской транспорт работал без сбоев 18 декабря, несмотря на сильный снегопад. Для того, чтобы обеспечить оперативную уборку улиц, дополнительно привлекли 40 тысяч человек. Всего же Москву расчищает 120 тысяч специалистов, больше 14 тысяч единиц техники.

В таком режиме коммунальщики будут работать в течение всей недели. На усиленном дежурстве находятся и все аварийные службы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.