Собянин оценил вероятность введения новых коронавирусных ограничений

Если Москве потребуются новые ограничения по коронавирусу, о них заранее объявят. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1".

По словам градоначальника, сейчас достаточно тех мер, которые действуют. Мэр добавил, что жесткие решения принимаются только тогда, когда идет плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости. Так Собянин прокомментировал ситуацию с Санкт-Петербургом, где власти решили в новогоднюю ночь закрыть метро и не выводить на маршруты наземный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.