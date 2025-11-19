Форма поиска по сайту

19 ноября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: цифровому ассистенту московского транспорта исполнилось 5 лет

Собянин: цифровому ассистенту московского транспорта исполнилось 5 лет

Цифровому ассистенту Александра, который отвечает на вопросы о столичном транспорте, исполнилось 5 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, за это время пользователи получили ответы более чем на 17 миллионов вопросов. За день Александра обрабатывает 24 тысячи запросов. Помощник рассказывает о работе городского транспорта, пригородных электропоездов, парковок, такси, каршеринга и системы эвакуации автомобилей. На подготовку ответов уходит меньше двух секунд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

