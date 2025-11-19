Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" выходит на финишную прямую

Реконструкция исторического стадиона "Торпедо" постепенно выходит на финишную прямую. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, инвестор планирует завершить стройку в третьем квартале 2026 года. В рамках комплексной реконструкции "Торпедо" будет превращен в современную футбольную арену для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

