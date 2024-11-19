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Новости

19 ноября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о предпринимательских классах в школах Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о предпринимательских классах в школах Москвы

Новости часа: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Мэр Москвы: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Новости часа: 20 крупных объектов появятся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: в "Алабушеве" построят 20 крупных промышленных и соцобъектов

Новости часа: дополнительный участок МСД сделает поездки на юге Москвы быстрее

Мэр Москвы рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки "Алабушево"

Новости часа: МСД входит в тройку самых востребованных автомагистралей Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Популярность предпринимательских классов у московских школьников выросла на 44%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дорогу на 2 километра построят у Медынской улицы в Москве, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В московских школах искусств проводят цикл встреч "Урок со звездой", проинформировала заммэра Наталья Сергунина.

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