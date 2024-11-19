Новости часа: Сергей Собянин рассказал о предпринимательских классах в школах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Популярность предпринимательских классов у московских школьников выросла на 44%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дорогу на 2 километра построят у Медынской улицы в Москве, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В московских школах искусств проводят цикл встреч "Урок со звездой", проинформировала заммэра Наталья Сергунина.