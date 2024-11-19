19 ноября, 08:45Новости
Мэр Москвы: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников
Количество учеников предпринимательских классов в Москве за год увеличилось почти в 1,5 раза. В настоящее время там обучаются около 10 тысяч школьников. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, предпринимательские классы организованы в 214 школах. Цель таких классов – подготовить ребят к поступлению в профильные экономические вузы и познакомить их со всеми нюансами создания и ведения бизнеса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.