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19 ноября, 08:45

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Мэр Москвы: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Мэр Москвы: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

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Количество учеников предпринимательских классов в Москве за год увеличилось почти в 1,5 раза. В настоящее время там обучаются около 10 тысяч школьников. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, предпринимательские классы организованы в 214 школах. Цель таких классов – подготовить ребят к поступлению в профильные экономические вузы и познакомить их со всеми нюансами создания и ведения бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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