Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы, заявил Сергей Собянин.



Десять станций столичного метро оборудовали виброгасящими блоками с начала года, указал столичный Дептранс.

Более 20 000 школьников прошли обучение в "Лаборатории безопасности" с начала года, уточнили в Госавтоинспекции Москвы.