19 ноября, 22:45Город
Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы, заявил Сергей Собянин.
Десять станций столичного метро оборудовали виброгасящими блоками с начала года, указал столичный Дептранс.
Более 20 000 школьников прошли обучение в "Лаборатории безопасности" с начала года, уточнили в Госавтоинспекции Москвы.