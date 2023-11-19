Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 22:30

Спорт

Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Собянин: дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО – Собянин

Новости часа: в экоцентре "Яуза" провели больше 1 200 мероприятий за год

Новости часа: более 20 тыс человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы

Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей.

Благодаря тестированию в столице уже 26 000 ребят прошли тест на определение подходящего вида спорта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Готовность веломаршрута "Зеленое кольцо" в Москве превысила 50%, сообщил столичный Дептранс. Маршрут прошел от Тимирязевского парка до Лосиного Острова.

Также гол Лоськова принес "Локомотиву" победу над ЦСКА в золотом ретроматче.

Читайте также
мэр МосквыспорттранспортгородвидеоЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика