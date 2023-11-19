Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей.

Благодаря тестированию в столице уже 26 000 ребят прошли тест на определение подходящего вида спорта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Готовность веломаршрута "Зеленое кольцо" в Москве превысила 50%, сообщил столичный Дептранс. Маршрут прошел от Тимирязевского парка до Лосиного Острова.

Также гол Лоськова принес "Локомотиву" победу над ЦСКА в золотом ретроматче.