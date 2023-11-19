Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 8 500 семей в столице оформили услугу помощи при переезде по программе реновации с начала 2023 года, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Почтовая марка к 100-летию со дня рождения писателя Виктора Курочкина выйдет в обращение 23 ноября, сказали в пресс-службе компании "Марка".