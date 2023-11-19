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Новости

19 ноября, 21:30

Общество

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Собянин: дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО – Собянин

Новости часа: в экоцентре "Яуза" провели больше 1 200 мероприятий за год

Новости часа: более 20 тыс человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы

Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 8 500 семей в столице оформили услугу помощи при переезде по программе реновации с начала 2023 года, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Почтовая марка к 100-летию со дня рождения писателя Виктора Курочкина выйдет в обращение 23 ноября, сказали в пресс-службе компании "Марка".

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