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Новости

Новости

19 ноября, 20:45

Город

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Собянин: дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО – Собянин

Новости часа: в экоцентре "Яуза" провели больше 1 200 мероприятий за год

Новости часа: более 20 тыс человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы

Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в РФ

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы, заявил Сергей Собянин.

В следующем году на Замоскворецкой линии столичного метро запустят поезда "Москва-2020", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

С 20 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года в центре Москвы на Летниковской улице будет недоступна для движения 1 полоса, заявили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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