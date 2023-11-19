Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы, заявил Сергей Собянин.

В следующем году на Замоскворецкой линии столичного метро запустят поезда "Москва-2020", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

С 20 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года в центре Москвы на Летниковской улице будет недоступна для движения 1 полоса, заявили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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