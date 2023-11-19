Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На 100 станциях столичного метрополитена заменили шпалы на виброгасящие блоки. Это данные Дептранса.

За год более 8 500 семей оформили услугу помощи при переезде по реновации. Об этом сообщает департамент градостроительной политики.