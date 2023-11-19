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Новости

Новости

19 ноября, 19:45

Город

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Собянин: дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО – Собянин

Новости часа: в экоцентре "Яуза" провели больше 1 200 мероприятий за год

Новости часа: более 20 тыс человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы

Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в РФ

Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На 100 станциях столичного метрополитена заменили шпалы на виброгасящие блоки. Это данные Дептранса.

За год более 8 500 семей оформили услугу помощи при переезде по реновации. Об этом сообщает департамент градостроительной политики.

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