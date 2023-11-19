Собянин: дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

В Москве можно бесплатно определить, какой вид спорта подходит ребенку. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Уникальная методика рассчитана на детей от 5,5 до 12 лет. Тестирование измеряет более 100 показателей, включая двигательные навыки и психическое состояние ребенка. В итоге выдается рекомендация конкретных видов спорта.

Записаться на тестирование можно на сайте mos.ru. Для его прохождения нужна справка от педиатра и спортивная форма. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.