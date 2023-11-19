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Новости

19 ноября, 16:30

Город

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО – Собянин

Новости часа: в экоцентре "Яуза" провели больше 1 200 мероприятий за год

Новости часа: более 20 тыс человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы

Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в РФ

Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России – Собянин

Новости часа: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

Собянин: 48 станций московского метро являются объектами культурного наследия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-западе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 100 станций метро Москвы оборудовали виброгасящими блоками. Это данные Дептранса.

Москвичи смогут бесплатно посетить экскурсии и мастер-классы в Музее Паустовского 25 и 26 ноября. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

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