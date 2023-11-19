Новости часа: более 7,3 тыс человек получили современное жилье по реновации в СЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 7,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-западе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 100 станций метро Москвы оборудовали виброгасящими блоками. Это данные Дептранса.

Москвичи смогут бесплатно посетить экскурсии и мастер-классы в Музее Паустовского 25 и 26 ноября. Об этом сообщает сайт мэра столицы.