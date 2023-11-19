19 ноября, 12:45Город
Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Всероссийская премия "За верность науке" признала Medtech.Лекторий самым популярным в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин.
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