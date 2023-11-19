Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Всероссийская премия "За верность науке" признала Medtech.Лекторий самым популярным в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Трамваи временно не ходят по улице Шаболовка и до метро "Университет". Это данные Дептранса.

В Москве обновили сайт "Объекты культурного наследия", где можно увидеть закрытые особняки. Об этом сообщили организаторы.