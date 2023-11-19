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19 ноября, 12:45

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Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России

Новости часа: Московский медицинский лекторий признали самым популярным в РФ

Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России – Собянин

Новости часа: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

Собянин: 48 станций московского метро являются объектами культурного наследия

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Мэр Москвы рассказал, как проходит реконструкция Дмитровского путепровода

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский

Новости часа: свыше 300 цифровых музинструментов закупили для школ искусств в Москве

Новости часа: реставрацию более чем 20 станций московского метро провели с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Всероссийская премия "За верность науке" признала Medtech.Лекторий самым популярным в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Трамваи временно не ходят по улице Шаболовка и до метро "Университет". Это данные Дептранса.

В Москве обновили сайт "Объекты культурного наследия", где можно увидеть закрытые особняки. Об этом сообщили организаторы.

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