Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России – Собянин

Всероссийская премия "За верность науке" признала столичный Medtech.Лекторий самым массовым и популярным лекторием в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что там лекции прослушали очно около тысячи человек, а онлайн – 2,5 миллиона. Все эти выступления можно найти в записи.

Medtech.Лекторий был создан для быстрого внедрения новейших разработок. Летом там состоялись 25 выступлений известных ученых и создателей перспективных стартапов со всей страны, готовых поделиться знаниями и опытом из реальной медицинской практики.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.