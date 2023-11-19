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19 ноября, 11:45

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Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России – Собянин

Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России – Собянин

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Всероссийская премия "За верность науке" признала столичный Medtech.Лекторий самым массовым и популярным лекторием в стране. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что там лекции прослушали очно около тысячи человек, а онлайн – 2,5 миллиона. Все эти выступления можно найти в записи.

Medtech.Лекторий был создан для быстрого внедрения новейших разработок. Летом там состоялись 25 выступлений известных ученых и создателей перспективных стартапов со всей страны, готовых поделиться знаниями и опытом из реальной медицинской практики.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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