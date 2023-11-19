Собянин: 48 станций московского метро являются объектами культурного наследия

Более 20 станций метро, которые являются объектами культурного наследия, отреставрировали в столице с 2011 года. Всего в городе 48 станций метро, признанных объектами культурного наследия. О том, как сохраняют их исторический облик, в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что утраченные детали и элементы декора восстанавливают по чертежам и фотографиям, уделяя внимание малейшим деталям. Так, уже удалось вернуть первоначальный вид "Бауманской". Там расчистили фасады и мраморную облицовку стен, восстановили подсветку в куполе центрального зала.

На "Проспекте Мира" воссоздали элементы декора, а на "Смоленской" – оригинальные светильники. В прошлом году восстановили утраченные элементы в вестибюлях "Новослободской" и "Рижской".

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