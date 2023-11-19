Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на специализированном портале Ruspass собраны лучшие идеи, как провести время зимой. Особенно насыщенная программа ждет москвичей и гостей столицы в новогодние праздники – балы, квесты с чаепитием, кулинарные мастер-классы и путешествие по разным эпохам.

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В разделе семь тематических блоков, которые будут постоянно обновляться. Так, например, можно будет узнать, что интересного происходит на площадках фестиваля "Путешествия в Рождество" и международной выставки-форума "Россия".

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