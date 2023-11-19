Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 09:15

Город

Мэр Москвы рассказал, как проходит реконструкция Дмитровского путепровода

Мэр Москвы рассказал, как проходит реконструкция Дмитровского путепровода

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский

Новости часа: свыше 300 цифровых музинструментов закупили для школ искусств в Москве

Новости часа: реставрацию более чем 20 станций московского метро провели с 2011 года

Новости часа: новый раздел Russpass поможет сориентироваться в зимней программе Москвы

Новости часа: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Мэр Москвы рассказал, как проходит реконструкция Дмитровского путепровода

Новости часа: более 300 цифровых музыкальных инструментов закупили для школ искусств

Новости часа: до 2026 года в Москве обновят и построят 18 путепроводов – Собянин

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Работы по обновлению Дмитровского путепровода выполнены на 75%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В данный момент там перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть, а также меняют опоры и пролетные строения моста. В порядок приводят и примыкающий к путепроводу участок Дмитровского шоссе.

В планах – благоустройство прилегающей территории. Ожидается, что все работы завершат до конца года. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика