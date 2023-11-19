Мэр Москвы рассказал, как проходит реконструкция Дмитровского путепровода

Работы по обновлению Дмитровского путепровода выполнены на 75%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В данный момент там перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть, а также меняют опоры и пролетные строения моста. В порядок приводят и примыкающий к путепроводу участок Дмитровского шоссе.

В планах – благоустройство прилегающей территории. Ожидается, что все работы завершат до конца года. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.