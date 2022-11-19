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Собянин сообщил о завершении благоустройства Волоколамского шоссе

Собянин сообщил о завершении благоустройства Волоколамского шоссе

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Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства Волоколамского шоссе. Благодаря этому одна из крупнейших магистралей города стала удобнее для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

В ходе благоустройства там установили 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары. Преобразился и сквер перед академией имени Строганова, там расширили пешеходную часть, сделали новое освещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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