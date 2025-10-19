Объем производства школьной продукции продолжает расти в Москве

Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников. Столичные предприятия изготавливают учебное оборудование, в том числе лабораторные наборы и роботов, шьют школьную форму и делают мебель для образовательных учреждений.

Заводы поставляют в школы также системы вентиляции и кабели для инженерных коммуникаций. При этом продолжают наращивать производственные мощности как крупные предприятия с многолетней историей, так и представители малого и среднего бизнеса.

