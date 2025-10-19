Форма поиска по сайту

19 октября, 12:15

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

День работников дорожного хозяйства отмечается в России 19 октября. С профессиональным праздником строителей, инженеров, проектировщиков, а также специалистов по ремонту и эксплуатации дорог поздравил в своем канале мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, за последние годы магистральная сеть выросла на треть. Московский скоростной диаметр, Южная рокада, Северо-Западная хорда – эти и другие крупные проекты сформировали новый транспортный каркас.

