19 октября, 10:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Москва – главный культурный центр России

Сергей Собянин: Москва – главный культурный центр России

Москва – главный культурный центр России. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, мероприятия в культурных учреждениях и парках привлекают огромное число гостей. Он отметил, что событийный календарь года столицы давно стал одним из самых насыщенных в мире. В проекте бюджета на ближайшие годы значительные средства предусмотрены на развитие театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков.

