Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 млн раз с начала года

Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили более 3 миллионов раз. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, какие услуги можно получить с помощью сервиса, рассказал Сергей Собянин.

На портале предприниматели могут подобрать площадку или земельный участок для локализации производства, подать заявку на льготный кредит или заем, запросить экспортную поддержку, найти информацию о торгах по продаже и аренде или напрямую обратиться в органы власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.