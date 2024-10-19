Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 17:15

Новости

Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 млн раз с начала года

Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 млн раз с начала года

Собянин: более 160 человек победили в десятом Московском чемпионате "Абилимпикс"

Собянин: ярмарки выходного дня становятся в Москве все более популярными

Собянин: строительству инженерных сооружений в Москве уделяется особое внимание

Собянин рассказал об узнаваемом стиле московских ярмарок выходного дня

Собянин: адресная инвестпрограмма на 3 года будет носить социальный характер

Новости часа: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

Новости часа: Собянин рассказал, какая производительность труда в Москве

Собянин: перечисления Москвы в федеральный бюджет выросли в 5 раз с 2010 года

Новости часа: БКЛ принесла федеральному бюджету равную расходам на строительство сумму

Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили более 3 миллионов раз. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, какие услуги можно получить с помощью сервиса, рассказал Сергей Собянин.

На портале предприниматели могут подобрать площадку или земельный участок для локализации производства, подать заявку на льготный кредит или заем, запросить экспортную поддержку, найти информацию о торгах по продаже и аренде или напрямую обратиться в органы власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика