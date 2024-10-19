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19 октября, 10:15

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Собянин: адресная инвестпрограмма на 3 года будет носить социальный характер

Собянин: адресная инвестпрограмма на 3 года будет носить социальный характер

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Адресная инвестиционная программа на ближайшие 3 года будет носить социальный характер, рассказал Сергей Собянин.

Мэр обратил внимание, что программа включает 940 школ, детских садов, больниц, станций метро а также новых дорог и домов, которые будут возведены или реконструированы. Так, в городе планируется построить более 7 миллионов квадратных метров жилья. При этом большая часть из этих зданий появится по программе реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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