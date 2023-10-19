19 октября, 20:00Экономика
Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды. Об этом рассказал Сергей Собянин.
График поездов на Казанском направлении МЖД изменится 23, 24 и 27 октября. Об этом предупредил Дептранс.
Два жилых корпуса построят по реновации на улице Бехтерева в Москве. Об этом сообщил департамент строительства.