Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды. Об этом рассказал Сергей Собянин.

График поездов на Казанском направлении МЖД изменится 23, 24 и 27 октября. Об этом предупредил Дептранс.

Два жилых корпуса построят по реновации на улице Бехтерева в Москве. Об этом сообщил департамент строительства.