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Новости

19 октября, 20:00

Экономика

Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды

Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды

Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Новости часа: три новых моста построят в Москве

Новости часа: Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Новости часа: матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи ветеранов

Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды. Об этом рассказал Сергей Собянин.

График поездов на Казанском направлении МЖД изменится 23, 24 и 27 октября. Об этом предупредил Дептранс.

Два жилых корпуса построят по реновации на улице Бехтерева в Москве. Об этом сообщил департамент строительства.

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