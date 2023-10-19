Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Об этом рассказал комплекс горхозяйства.

До 8 баллов обещают вечером 19 октября на дорогах столицы. Таков прогноз ЦОДД.