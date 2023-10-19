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Новости

19 октября, 17:30

Экономика

Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Новости часа: три новых моста построят в Москве

Новости часа: Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Новости часа: матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи ветеранов

Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Об этом рассказал комплекс горхозяйства.

До 8 баллов обещают вечером 19 октября на дорогах столицы. Таков прогноз ЦОДД.

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