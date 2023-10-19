Новости часа: матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи ветеранов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Материальную помощь к годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи ветеранов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

23 электробусных маршрута открыли в столице с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве закончен капитальный ремонт круглого дома на улице Довженко. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.