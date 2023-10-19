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Новости

19 октября, 13:30

Общество

Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"

Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве

Новости часа: движение трамваев восстановили на Ломоносовском проспекте

Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 групп по истории страны, кино и краеведения открыли в "Московском долголетии". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московский завод увеличил объем производства лифтов на 40%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Трамваи не будут ходить до метро "Университет" по выходным с 21 октября. Об изменении работы трамваев рассказал Дептранс.

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