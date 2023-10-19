19 октября, 13:30Общество
Новости часа: более 200 групп по истории РФ и кино открыли в "Московском долголетии"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 групп по истории страны, кино и краеведения открыли в "Московском долголетии". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Московский завод увеличил объем производства лифтов на 40%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Трамваи не будут ходить до метро "Университет" по выходным с 21 октября. Об изменении работы трамваев рассказал Дептранс.