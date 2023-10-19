Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обучающие группы в 24 вузах открыли для участников "Московского долголетия" на осень-зиму. В "Московском долголетии" открыли более 200 групп по изучению истории страны, искусства, кинематографа и краеведения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Снижение стоимости автомобилей "Москвич" возможно в будущем. Об этом заявил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль.