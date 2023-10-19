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Новости

19 октября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве

Новости часа: движение трамваев восстановили на Ломоносовском проспекте

Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

Новости часа: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обучающие группы в 24 вузах открыли для участников "Московского долголетия" на осень-зиму. В "Московском долголетии" открыли более 200 групп по изучению истории страны, искусства, кинематографа и краеведения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 185 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Каширском шоссе. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Снижение стоимости автомобилей "Москвич" возможно в будущем. Об этом заявил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль.

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