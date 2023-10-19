19 октября, 11:30Город
Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой. Ее размер составляет 40 тысяч рублей.
Решение по продлению МЦД в соседние регионы могут принять до конца года. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
В столице завершили благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская". Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.