Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой. Ее размер составляет 40 тысяч рублей.

Решение по продлению МЦД в соседние регионы могут принять до конца года. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В столице завершили благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская". Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.