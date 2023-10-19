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19 октября, 11:30

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Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

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Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

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Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

Новости часа: Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК "Спартак"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой. Ее размер составляет 40 тысяч рублей.

Решение по продлению МЦД в соседние регионы могут принять до конца года. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В столице завершили благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская". Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

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