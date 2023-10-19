Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Материальную помощь к 82-й годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи человек. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. Речь идет об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, а также о непосредственных участниках обороны Москвы.

В числе последних – награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под столицей, а также работники предприятий, военнослужащие, учащиеся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения, которые работали в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Всем им перечислят по 40 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.