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19 октября, 10:45

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Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

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Материальную помощь к 82-й годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи человек. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. Речь идет об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, а также о непосредственных участниках обороны Москвы.

В числе последних – награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под столицей, а также работники предприятий, военнослужащие, учащиеся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения, которые работали в городе с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Всем им перечислят по 40 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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